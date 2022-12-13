قبل أيام من تولي دا سيلفا الرئاسة.. أنصار بولسونارو يحاولون اقتحام مقر الشرطة البرازيلية

حاول أنصار الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو اقتحام مقر الشرطة الفدرالية في العاصمة برازايليا احتجاجا على اعتقال شخصية بارزة مؤيدة لبولسونارو الذي انهزم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام منافسه اليساري لولا دا سيلفا الذي سيتولى الرئاسة رسميا مطلع العام المقبل.

وقد شهدت العاصمة أمس الاثنين أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومؤيدين للرئيس، على إثر توقيف السلطات خوسيه أكاشيو سيريري زافانتي أحد زعماء المجتمعات الأصلية في البلاد لمدة 10 أيام، عقب اتهامه بالمشاركة في أعمال مناهضة للديمقراطية.

وذكرت وكالة رويترز أن أنصار بولسونارو، وكثير منهم يرتدون قمصان منتخب كرة القدم، أو يتشحون بالأعلام البرازيلية، وهم يواجهون قوات الأمن بمقر الشرطة. في المقابل أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، كما أضرمت النار في الحافلات والسيارات المجاورة لمقر الشرطة.

إقرار قضائي

وفي وقت سابق أمس، أقرت محكمة الانتخابات الاتحادية فوز دا سيلفا في انتخابات الرئاسة التي جرت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ولم يعترف بولسونارو بالهزيمة أمام لولا، ولكنه لم يمنع رسميا تسليم السلطة.

غير أن بعض مؤيدي بولسونارو أغلقوا الطرق السريعة احتجاجا، ونصبوا مخيمات أمام ثكنات الجيش، مطالبين بانقلاب عسكري لمنع دا سيلفا من تولي المنصب، وقد تجمع مئات من أنصار بولسونارو خارج المقر الرئاسي بعد ظهر أمس، حاملين لافتات تدعو إلى "تدخل عسكري" وانضم إليهم الرئيس في صلاة عامة لكنه لم يخاطب الحشد.

وقال السيناتور راندولف رودريغيز، أحد أبرز مساعدي دا سيلفا، إن هناك مخاوف بشأن سلامة الرئيس المنتخب ونائبه جيرالدو ألكمين، إذ أحاط المتظاهرون بالفندق الذي يقيم فيه في برازيليا.

ونفى فريق دا سيلفا ما تردد عن نقله من الفندق بمروحية، وذكر مسؤولو الأمن العام في برازيليا أنهم قاموا بتأمين المنطقة المحيطة بالفندق الذي يقيم فيه دا سيلفا، وحثوا سائقي السيارات على تجنب وسط المدينة حيث أغلقت العديد من الطرق.

يذكر أن دا سيلفا (77 عاما) سبق أن حكم البلاد ولايتين متتاليتين من 2003 إلى 2010، وقد سجن بتهمة الفساد خلال عامي 2018 و2019، قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان القضية وتأمر بإخلاء سبيله.