السلطات الفرنسية تحذر من خطر تلقي طرود مفخخة

حذرت السلطات الفرنسية الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة في البلاد من خطر تلقيها طرودا مفخخة كتلك التي استهدفت مؤخرا بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا.

وقال مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفارة الأوكرانية في باريس تلقت طردا مماثلا، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لوفيغارو" (le figaro)، ولم تعلق السفارة الأوكرانية في باريس على هذه المعلومات.

وفي ظل زيادة عدد هذه الهجمات وجهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء الفرنسية مذكرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية، لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتباعها في حال تلقيها طرودا مماثلة.

وفي أوكرانيا، أعلن متحدث باسم الخارجية أن بعثات دبلوماسية أوكرانية عديدة في أوروبا تلقت طرودا "دموية" تحتوي على عيون حيوانات، ونددت كييف بما وصفتها بـ"حملة إرهاب مخطط لها" من قبل موسكو.

وفي إسبانيا، انفجر طرد مفخخ قبل أيام وأصاب موظفا بالسفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها اعترضت طرودا أخرى مماثلة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وشركة أسلحة تصنع قاذفات قنابل يدوية قدمت مدريد كميات منها إلى كييف في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وفتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأن أعمال "إرهابية" مفترضة.