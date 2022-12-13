"طفح الكيل ولن تتمكنوا من البقاء".. رئيس وزراء بريطانيا يعلن إستراتيجية جديدة تجاه المهاجرين

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استحداث تشريع لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء داخل البلاد، في وقت تحاول السيطرة على زيادة عدد الواصلين على قوارب صغيرة إلى ساحلها الجنوبي.

وقد زاد عدد من يصلون إلى إنجلترا عبر القنال لأكثر من الضعفين في العامين الماضيين. وتُشير الأرقام الحكومية إلى أن الألبان يمثلون الشريحة الكبرى من الوافدين إلى البلاد بهذه الطريقة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إستراتيجية جديدة من 5 نقاط للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل خططا لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان، والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة السابقة البالغ عددها نحو 150 ألفا بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد المتخصصين في دراسة الحالات.

وقال سوناك أمام البرلمان "إذا دخلتَ المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء هنا. بدلا من ذلك، ستُحتجز وتعود سريعا إما إلى بلدك الأصلي أو إلى بلد آمن حيث سيُنظر في طلب اللجوء الخاص بك".

أزمة سياسية

ويشكل المهاجرون الذين يصلون على متن قوارب صغيرة أزمة سياسية كبيرة لحكومة المحافظين، لاسيما في مناطق الطبقات العاملة بشمال إنجلترا ووسطها، حيث يقع اللوم على المهاجرين في تقليص عدد فرص العمل المتاحة وإنهاك قطاع الخدمات العامة.

وقال سوناك إنه من المقرر تشكيل وحدة جديدة لإيواء المهاجرين في المستقبل في المتنزهات المهجورة والأماكن التي كان يقيم بها الطلاب في السابق والمواقع العسكرية غير المستخدمة، بدلا من إقامتهم بالفنادق. وأضاف أنه خلال الأشهر المقبلة سيعود آلاف الألبان إلى بلادهم.

ووعدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بوقف وصول القوارب الصغيرة. ورغم ذلك، عبر 44867 شخصا القنال على متن قوارب صغيرة لدخول بريطانيا هذا العام.

وكانت المخاوف بشأن معدلات وصول المهاجرين قوة دافعة للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، حيث دعا المؤيدون بريطانيا إلى "استعادة السيطرة" على حدودها.

وقال سوناك "ليس من القسوة أو الوحشية أن نريد فك قبضة العصابات الإجرامية التي تتاجر في معاناة البشر.. لقد طفح الكيل".

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام عن خطط لترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى جانب جهود أخرى، معربة عن آمالها في أن يردع ذلك الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة.