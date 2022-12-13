دعا للإطاحة بالرئيسة حسينة.. اعتقال زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش

أعلنت شرطة بنغلاديش -اليوم الثلاثاء- القبض على زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن بعد أيام من إعلان هذه الحركة السياسية عزمها الانضمام إلى المعارضة في الدعوة إلى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة فاروق أحمد إن عناصر من مكافحة الإرهاب ألقوا القبض في داكا على شفيق الرحمن، من دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.

وندد المتحدث باسم الجماعة مطيع الرحمن أكاند باعتقال الرجل البالغ 64 عامًا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى "تقويض تحرك المعارضة المناهض للحكومة".

واعتبر أن الاعتقال "مجرد مثال جديد للقمع الجائر الممارس ضد الحزب منذ 15 عاما"، وهو التجمع السياسي الأكبر في البلاد، ومحظور من المشاركة في الانتخابات منذ عام 2012.

حملة اعتقالات

والحزب السياسي كان على مدى سنوات عدة حليفًا وثيقًا لحزب بنغلاديش القومي اليميني المعارض، وحكم تحالفهما البلاد بين عامي 2001 و2006.

لكن بعد وصول الشيخة حسينة إلى السلطة في عام 2009، تم توقيف جميع الأعضاء البارزين في الجماعة وحوكموا بتهم ارتكاب جرائم حرب تعود إلى حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971، وأُعدم 5 من كبار قادته شنقًا بين عامي 2013 و2016.

كما قُتل مئات من ناشطيه وسُجن عشرات الآلاف بعد نزولهم في مظاهرات احتجاجًا على الإعدامات.

ويأتي اعتقال زعيم الجماعة بعد أيام من اعتقال اثنين من مسؤولي حزب بنغلاديش القومي بتهمة التحريض على العنف عشية تجمع حاشد مناهض للحكومة السبت الماضي.

وطالب حزب بنغلاديش القومي بتنحّي الشيخة حسينة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة من قبل حكومة مؤقتة.

وأيّدت الجماعة الإسلامية وعدة أحزاب من اليسار ومن الوسط مطالب الحزب القومي لبنغلاديش، معلنة أنها ستنظم إلى جانبه مظاهرات.