تنظيم الدولة يتبنى هجوما على فندق بكابل يرتاده صينيون والحكومة الأفغانية تعلن الحصيلة

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أمس الاثنين هجوما على فندق يرتاده صينيون في العاصمة الأفغانية كابل، في حين أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل المهاجمين.

وفي بيان نشره على حسابه في تطبيق تليغرام، قال تنظيم الدولة إن اثنين من عناصره فجرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقا، واستهدفت إحداهما حفلا للصينيين، والأخرى صالة استقبال الزوار في الطابق الأول من المبنى المؤلف من عدة طوابق.

وأضاف أن أحد المهاجمين كمن بعدها في الطابق الثاني وألقى قنابل يدوية على من كان يحاول الصعود من عناصر حركة طالبان، فيما فجر الآخر أبواب الشقق بعبوات لاصقة، وأطلق النار على النزلاء الصينيين.

وبينما تحدث التنظيم عن مشاركة مسلحين اثنين في الهجوم أشارت الحكومة الأفغانية إلى 3 مهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الهجوم انتهى بمقتل المهاجمين الثلاثة وإصابة اثنين من الرعايا الأجانب، في حين تحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى صينيين.

وكان مصدر أمني قال للجزيرة إن تفجيرا انتحاريا استهدف المدخل الرئيسي للمبنى المستهدف، مشيرا إلى أن حريقا اندلع داخله جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية الخاصة والمهاجمين.

