تايوان: عدد قياسي من القاذفات الصينية بقدرات نووية تخترق منطقة الدفاع الجوي

أعلنت تايوان صباح، اليوم الثلاثاء، أن عددا قياسيا من القاذفات الصينية ذات القدرات النووية اخترقت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، وذلك بعد أيام من حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تصعيد التوتر.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وتشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" (H-6) بعيدة المدى وذات قدرات نووية.

ويمثّل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات عن الاختراقات في سبتمبر/أيلول 2020.

ونادرا ما ترسل الصين أكثر من 5 قاذفات "إتش-6" في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير الأسابيع الأخيرة.

وفرضت بكين حظرا على واردات تايوانية الأسبوع الماضي، الأمر الذي اعتبره رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ مخالفا لقواعد منظمة التجارة العالمية عبر إصدار الصين قوانينها الخاصة والتدخل في التجارة عبر وسائل إدارية.

من جهة أخرى، شهدت بكين أمس زيارة وفد أميركي يضم دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر، حيث ناقش الوفد مع الصينيين ملفات عدة وعلى رأسها قضية تايوان.