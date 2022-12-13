اشتباكات حدودية بين الصين والهند وسقوط جرحى

أصيب جنود صينيون وهنود في مواجهات جديدة بين الجيشين وقعت يوم الجمعة الماضي على الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الجيش الهندي.

وقال مصدر هندي إن المواجهات أسفرت عن "إصابة بعض الأشخاص من الطرفين بجروح طفيفة"، فيما أكد مصدر عسكري أن 6 جنود هنود على الأقل جرحوا.

وأكد المصدران أن الجنود الصينيين اقتربوا من المنطقة القريبة من "خط السيطرة الفعلية" الذي يشكل حدود الأمر الواقع، حيث كان متفقا على عدم قيام أي من الجانبين بدوريات.

وقال المصدر الأول إن الجنود الهنود ردوا "بطريقة حازمة"، مضيفا أنه بعد الاشتباك "انسحب (الطرفان) فورا من المنطقة".

ويخيم توتر بين البلدين منذ صدامات وقعت بين القوات الهندية والصينية في يونيو/حزيران 2020 بوادي جالوان في منطقة لاداخ المتاخمة لهضبة التبت التي تسيطر عليها الصين.

ولقي 20 جنديا هنديا مصرعهم وقتها، وتكبدت الصين عددا من الضحايا لم يُكشف عنه، وعزز الجانبان وجودهما العسكري ونقلا الرجال والأسلحة والإمدادات إلى المنطقة الصحراوية المرتفعة.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقا باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم "خط السيطرة الفعلية".

واندلعت حرب بين الصين والهند في العام 1962 حول مسألة الحدود الطويلة المتنازع عليها بينهما.