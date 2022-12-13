تركيا لن تطلب الإذن من أحد.. أردوغان: ناقشنا اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا بشمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية.

وأوضح أردوغان للصحفيين في أنقرة – حسب ما نقلته وكالة رويترز – "طلبنا دعمه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.

وكانت مصادر تركية كشفت للجزيرة قبل أيام أن روسيا عرضت على تركيا انسحاب ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" من عين العرب (كوباني) ومنبج شمالي سوريا، وذلك خلال مشاورات في إسطنبول بين الجانبين التركي والروسي بشأن العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات "الأسايش" (حرس حدود تابع للمسلحين الأكراد) بعد دمجها في المؤسسة الأمنية للنظام السوري.

وأضافت أن الوفد الروسي أبلغها موافقة "قوات سوريا الديمقراطية" على المقترح، بشرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري.

"نقتلع شوكنا بأيدينا"

وكان الرئيس التركي أكد أن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" في شمال سوريا، مؤكدا أنه لا خيار آخر لدى أنقرة.

وقال أردوغان إن "الولايات المتحدة أرسلت 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا. ورغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا، لا يكترثون أبدًا".

وأكد أنه أبلغ الجانب الأميركي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلى الرغم من ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب التنظيم الإرهابي، "إذن سنقتلع شوكنا بأيدينا فلا خيار آخر".

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية "المخلب-السيف" ضد وحدات حماية الشعب الكردية (العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية) بشمال وشمال شرقي سوريا بعد اتهامها بتدبير التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن 6 قتلى، وهو ما نفاه المسلحون الأكراد.