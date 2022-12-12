"يبيع السندوتشات".. فيديو لشاب مصري كفيف يحصد 4 ملايين مشاهدة

حصد مقطع فيديو لشاب مصري كفيف يبيع السندوتشات المغلفة للمارة في أحد شوارع محافظة الجيزة المصرية على أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

صانع محتوى شهير في مصر سلّط الضوء على قصة الشاب الكفيف مصطفى صبحي (37 عاما) منذ أن فقد بصره جراء حادث، إلى أن أصبح بائع سندوتشات يسعى لتوفير مصاريف أسرته وأطفاله الـ3 من خلال فرش بسطته في شارع الهرم بمحافظة الجيزة.

مصطفى تحدث لمواقع محلية عن سبب فقده لبصره قائلا "تعرضت لحادث مروري عندما كنت عائدًا من العمل، حيث أتت سيارة مسرعة من الخلف واصطدمت بسيارتي الصغيرة، ما تسبب في إصابتي بإصابات متعددة وفقدت بصري".

وحسب مقطع الفيديو، فإن مصطفى بعد فقدان بصره، لجأ لفكرة بيع سندوتشات "لانشون الدجاج واللحم والبطاطس والجبن بأنواعها والحلاوة والمربى والنوتيلا"، التي تعدّها له زوجته يوميا.

وعندما سأل صانع المحتوى الشاب مصطفى عن احتياجاته رد قائلا "أحتاج الستر من ربنا فقط، وأن أعلّم أولادي أفضل تعليم وهو حلمي في الدنيا، أولادي وأسرتي فخورون جدا بعملي".

ويحلم مصطفى بالحصول على مكان مخصص لإنشاء مطعم خاص به يقدم فيه أصنافا أخرى لا يقدر على تقديمها الآن بسبب وقفته في الشارع.

وسائل إعلام محلية تناقلت قصة مصطفى على نطاق واسع، فيما طالب مدونون بالشراء منه والإقبال عليه دائما بغرض مساعدته.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معه أحد المدونين قائلا "رجاء الناس المحترمة التي تحب عمل الخير تشتري دائمًا منه".

وقال آخر: "المفروض الدولة تخصص لهذا الشاب راتبا يكفيه، وخادما يعينه على أمور يومه، هكذا فعلها عمر".