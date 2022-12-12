أنقرة توضح موقفها من التعاون مع النظام السوري وأولوية الملفات المطروحة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده جاهزة للعمل المشترك مع النظام السوري لمكافحة الإرهاب، ومن أجل العملية السياسية وعودة السوريين إلى بلادهم.

وقال جاويش أوغلو في كلمة ألقاها الاثنين -خلال مشاركته في مناقشة موازنة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان في أنقرة- إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة.

وأضاف "إذا تصرف النظام (السوري) بواقعية فنحن مستعدون للعمل معا على محاربة الإرهاب، ومن أجل العملية السياسية وعودة السوريين".

وكان الوزير التركي أشار في أغسطس/آب الماضي إلى احتمال حدوث مصالحة بين أنقرة والنظام السوري، وأثارت تصريحاته احتجاجات في شمال سوريا، لكن الخارجية التركية أصدرت حينها بيانا يوضح فحوى تلك التصريحات.

وفي تصريحاته بالبرلمان التركي، شدد جاويش أوغلو على أن بلاده لن تسمح باستمرار وجود كل من حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية في العراق وسوريا، وأنها ستفعل ما يلزم لاقتلاع التنظيمين -اللذين تصنفهما إرهابيين- من هاتين الدولتين.

وأوضح أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، ذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده قامت بدور فعال في ما يتعلق بعقد لقاءات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين، وفي إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات مع سوريا "يمكن أن تعود إلى نصابها في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".