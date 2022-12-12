مكة المكرمة.. أمطار غزيرة تتسبب في غلق أنفاق وتفعيل الدراسة عن بعد

أدت أمطار غزيرة مستمرة لليوم الثاني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إلى غلق أنفاق احترازيا، وتفعيل الدراسة عن بُعد، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الحالة الجوية السائدة حتى مساء اليوم الاثنين.

وأفاد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الحكومي بإغلاق للأنفاق احترازيا بسبب الأمطار، واقترح عدة طرق بديلة.

كما أهاب بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهائها وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أنه تم إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة.

بلاغات المواطنين

وتلقت السلطات المحلية بمكة 73 بلاغًا في جميع نواحيها، تنوعت بين بلاغات عن تجمعات المياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها.

في سياق متصل، شهدت مدارس مكة المكرمة، الاثنين، تعليق الحضور واستمرارها عن بُعد، وفق قرار صادر عن الإدارة التعليمية بالمنطقة الأحد.

والاثنين، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وقد تؤدي إلى جريان السيول.

كما أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة المطرية "يصحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية".

وتضم مكة المكرمة وفق الوكالة شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض ويبلغ طولها (540) كيلومترًا وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وأنفاق تابعة للسدود.