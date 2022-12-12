مقتل 6 باكستانيين وجندي أفغاني في إطلاق نار عند معبر تشامان الحدودي

قُتل 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني -أمس الأحد- في قصف وإطلاق نار عند معبر تشامان الحدودي بين البلدين.

وذكر الجيش الباكستاني أن قوات الحدود الأفغانية فتحت "النيران دون مبرر وبعشوائية، مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين"، عند معبر تشامان الحدودي الذي يربط بين إقليم بلوشستان غربي باكستان وإقليم قندهار جنوبي أفغانستان.

وأضاف الجيش -في بيان- أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين في باكستان، مما دفع القوات الباكستانية للرد.

وقالت مصادر أمنية أفغانية إن الاشتباك بدأ بعد أن طالبت القوات الباكستانية القوات الأفغانية بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة على جانبها من الحدود.

في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الاشتباك وقع بعدما حاولت القوات الأفغانية قطع جزء من السياج الحدودي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر أن جنديا أفغانيا قُتل وأصيب 10 آخرون منهم 3 مدنيين.

وقال المسؤول الأفغاني نور أحمد -لوكالة رويترز- إن الواقعة عرضية، وإن الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين.

وذكر مسؤولون من الجانبين أن معبر تشامان الحدودي الأفغاني المزدحم، الذي يستخدم في التجارة وعبور الأفراد، أُغلق لبضع ساعات قبل إعادة فتحه.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قَتل مسلح أحد حراس الحدود الباكستانيين بالرصاص عند المعبر، مما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع.