مع تصاعد الاحتجاجات.. رئيسة بيرو الجديدة تعتزم الطلب من الكونغرس تقديم موعد الانتخابات

قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي -اليوم الاثنين- إنها ستقدم للكونغرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين، جاء ذلك غداة مقتل شابين وإصابة 4 خلال احتجاجات بجميع أنحاء البلاد.

وقالت بولوارتي -في كلمة للأمة- "قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل/نيسان 2024″، مضيفة أنها ستقدم مشروع القانون في "الأيام المقبلة".

وقُتل شخصان وأصيب 5 آخرون أمس الأحد، في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجا على الحكومة الجديدة جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت الشرطة.

وكانت بولوارتي عينت السبت حكومة برئاسة المدعي العام السابق بيدرو أنغولو رئيسا للوزراء.

ويطالب المتظاهرون في بيرو بحل البرلمان وإجراء انتخابات ديمقراطية بدلا من الاعتراف ببولوارتي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو.





وأدت الرئيسة الجديدة اليمين الدستورية بعد عزل البرلمان لكاستيلو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

وأصبحت المحامية بولوارتي (60 عاما) -التي كانت نائبة للرئيس كاستيلو- أول امرأة تتولى رئاسة بيرو، ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم تُجر انتخابات جديدة.

والأسبوع الماضي، وجّه كاستيلو (53 عاما) -الذي تولى السلطة منذ يوليو/تموز 2021- خطابا إلى الأمة أعلن فيه حل البرلمان الذي كان يستعد لعقد جلسة ثالثة للتصويت على عزله، وأنه سيحكم عبر مراسيم رئاسية، وسيشكل حكومة طوارئ مع الدعوة لانتخابات برلمانية للموافقة على دستور جديد.

لكن البرلمان -الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية- أعلن رفضه مرسوم الرئيس اليساري، وردّ عبر تصويت أسفر عن موافقة 101 من النواب على عزل الرئيس من منصبه خلال جلسة بُثت على الهواء مباشرة، وشهدت اعتراض 6 أعضاء وامتناع 10 عن التصويت.