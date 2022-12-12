أردوغان: سنمضي في طريقنا لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في طريقها لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سوريا.

وأضاف أردوغان أن تركيا تعرف الأسباب التي جعلت ما وصفها بالمنظمات الإرهابية تعاود الهجوم عليها، وأن بلاده تعمل على تدمير الإرهاب في منابعه، على حد وصفه.

وكان الرئيس التركي بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس آخر تطورات ملف العملية التركية في سوريا.

وتحدث أردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين عن ضرورة تطهير المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين على طول الحدود إلى عمق 30 كيلومترا، تماشيا مع اتفاق سوتشي عام 2019.

كما أشار أردوغان في الاتصال نفسه إلى استمرار ما وصفها بالأنشطة الانفصالية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، إضافة إلى استمرار "الهجمات الإرهابية" التي تهدد تركيا، حسب بيان الرئاسة التركية.

عرض روسي

وكانت مصادر تركية قالت للجزيرة الخميس الماضي إن موسكو عرضت على أنقرة انسحاب ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" من عين العرب (كوباني) ومنبج شمالي سوريا.

وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات "الأسايش" (حرس حدود تابع للمسلحين الأكراد) بعد دمجها في المؤسسة الأمنية للنظام السوري.

وأضافت أن الوفد الروسي أبلغها موافقة "قوات سوريا الديمقراطية" على المقترح، بشرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري.

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية "المخلب-السيف" ضد وحدات حماية الشعب الكردية (العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية) بشمال وشمال شرقي سوريا بعد اتهامها بتدبير التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن 6 قتلى، وهو ما نفاه المسلحون الأكراد.