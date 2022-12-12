زامبيا.. العثور على جثة 27 رجلا في لوساكا يعتقد أنهم مهاجرون إثيوبيون

أعلنت الشرطة في زامبيا أمس الأحد العثور على جثث 27 مهاجرًا -تُرجّح أنهم إثيوبيون "قضوا جوعا وإنهاكا"- ملقاة على جانب طريق في حيّ في شمال العاصمة لوساكا.

وأبلغ سكان محليون الشرطة عند قرابة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، باكتشافهم الجثث.

وقال المتحدث باسم الشرطة، داني موالي، في بيان بعدما أبلغ العامة الشرطة بالمشهد المروع إن الشرطة والأجنحة الأمنية الأخرى بدأت التحقيق في المسألة.

وأضاف أن الضحايا "جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا ونعتقد أنهم مواطنون إثيوبيون".

وأوضح موالي أن هناك ناجيا وحيدا كان "يلهث" وهو يحاول التنفس، نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى محلي.

ورجحت الشرطة أن يكون الأشخاص الـ27 قضوا جوعا وإنهاكا.

ونُقلت الجثث إلى المشرحة للتعرف عليها وتشريحها لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وفتح تحقيق في الحادث.

وتعد زامبيا نقطة عبور للمهاجرين، ومعظمهم من دول شرق أفريقيا، الذين يرغبون في الوصول إلى جنوب أفريقيا.

ويفر أولئك المهاجرون، غالبًا من رواندا وبوروندي والصومال وإثيوبيا، من الصراع والجوع بحثا عن حياة أفضل.

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول، عُثر على أشلاء 30 شخصا يفترض أنهم مهاجرون إثيوبيون في ملاوي المجاورة.