أزمة على الحدود.. دعوات غربية لخفض التوتر بين كوسوفو وصربيا والكرملين يطالب بضمان حق الصرب

دعت الدول الغربية وروسيا إلى تسوية التوتر بين صربيا وكوسوفو "بالوسائل الدبلوماسية" بعد الهجمات التي استهدفت الشرطة شمال كوسوفو، وسط قلق بالغ إزاء تصاعد الأحداث على الحدود بين البلدين.

وقالت الرئاسة الروسية إنها تؤيد قيام الأطراف بجهود سلمية من أجل تسوية الوضع بالوسائل الدبلوماسية.

وطالب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في حديثه للصحفيين بضمان جميع حقوق الصرب، مؤكدا أن روسيا من أشد المؤيدين لبلغراد "نظرا للروابط التاريخية والدينية المتجذرة".

إزالة الحواجز

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إزالة الحواجز التي أقامتها مجموعات من الأقلية الصربية شمالي كوسوفو.

وأصدرت السفارتان الأميركيتان في بريشتينا وبلغراد بيانا مشتركا، اليوم الاثنين، بشأن تطورات شمال كوسوفو حذرتا فيه من استغلال واقعة توقيف شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم، كذريعة لتهديد سلطات كوسوفو والسكان المحليين وبث الرعب، ولإغلاق الطرق بشكل غير قانوني.

كما أصدرت السفارتان البريطانيتان في بريشتينا وبلغراد بيانا مشتركا مماثلا دعا إلى إزالة الحواجز التي نصبها صرب محليون شمالي كوسوفو.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بيان بشأن التوتر في كوسوفو، إن قرار تأجيل الانتخابات العامة المبكرة في 4 بلديات شمال البلاد أدى إلى تخفيف حدة التوتر في كوسوفو، بينما فعلت صربيا العكس عندما لوّحت بإرسال قوات إلى كوسوفو.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع في شمال كوسوفو، وعبرت عن إدانتها الشديدة للهجوم على بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة والقضاء في كوسوفو (يوليكس)، وحثت الطرفين على التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس والتصرف بمسؤولية من أجل تخفيف التوترات.

كما أكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها دعم باريس الكامل للوساطة الأوروبية التي من شأنها جعل التقدم نحو اتفاق شامل وملزم قانونيا بين صربيا وكوسوفو أمرا ممكنا.

بدوره، طالب حلف شمال الأطلسي "ناتو" بمحاسبة الضالعين في الهجوم على البعثة الأوروبية في كوسوفو.





البعثة الأوروبية

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو، قالت إن قنبلة صوتية أُلقيت على إحدى مركباتها المدرعة في المنطقة مساء السبت دون وقوع إصابات.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، تصاعدت حدة التوتر في شمال كوسوفو بعد أن تبادل مسلحون مجهولون النار مع الشرطة وألقوا قنبلة صوتية على أفراد من بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة.

كما أقام متظاهرون من الأقلية الصربية في كوسوفو حواجز على طريق بشمال البلاد مما أعاق حركة المرور عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا، احتجاجا على اعتقال شرطي سابق.

وسبق أن أعلنت الشرطة الكوسوفية إغلاق المعبرين الحدوديين مع صربيا شمالي البلاد لدواع أمنية.

تدخل الناتو

بدوره، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده ستطلب رسميا من بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي في كوسوفو وفقا لقرار الأمم المتحدة 1244.

وردا عليه، قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إن بلاده سترد على أي عدوان عليها.

وتبادلت بريشتينا وبلغراد الاتهامات بعد سلسلة الأحداث الأخيرة التي دفعت بكوسوفو إلى تأجيل الانتخابات المحلية في البلديات ذات الأغلبية الصربية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 حتى 23 أبريل/نيسان 2023.

وكوسوفو مقاطعة صربية سابقة يشكل الألبان غالبية سكانها وأعلنت استقلالها في 2008، وقد اعترفت بها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحصل على اعتراف بلغراد.