إحداهن صديقة لرئيسة وزراء إيطاليا.. مسلح يقتل 3 نساء بالرصاص في روما

أفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلا قتل 3 نساء بالرصاص وأصاب 4 أشخاص آخرين في روما أمس الأحد عقب خلاف بمبنى سكني.

وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت لاحق الأحد أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.

وأطلق المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ 57 عاما النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدما مسدسا من طراز غلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.

وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في نوفمبر/تشرين الثاني عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.

ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاما وهي أم لطفل يبلغ 10 سنوات، وكانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.

وكشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، وأشادت بها بوصفها "أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضا امرأة قوية وهشة في آن". وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة أن "تأخذ العدالة مجراها".