4700 أسير بسجون إسرائيل.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة ويبدأ تدريبا عسكريا على الجبهة الشمالية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيا في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، وذلك تزامنا مع البدء في تدريب عسكري مفاجئ، يشارك فيه نحو 13 ألف جندي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت 4 آخرين في بلدتي برقين ويعبد جنوب جنين، إضافة لاعتقال شابين من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.

من جانب آخر، أفاد النادي بأن سلطات الاحتلال نقلت بشكل عاجل الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من سجن الرملة إلى مستشفى مدني إسرائيلي.

وقال في بيان صحفي إن تدهورا طرأ على صحة الأسير أبو حميد الذي يعاني من هبوط في دقات القلب وارتفاع حاد بدرجة حرارته، موضحا أن الأسير المحكوم عليه بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال فقد الحركة بشكل شبه كامل ويدخل في نوبات نوم عميقة.





إحصائية جديدة

في غضون ذلك، أفاد تقرير نشره النادي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع 2022 حوالي 6500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

وقال النادي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن من بين الأسرى 153 امرأة و811 طفلا، بعضهم جرى الإفراج عنهم.

وبحسب البيان فإنه لا يزال 4700 فلسطينيا يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيليا، بينهم 34 أسيرة، و150 طفلاً وقاصرًا، و835 معتقلاً إداريا.

وأقدم هؤلاء الأسرى، الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر المقبل يناير/كانون الثاني.

وأشار إلى أن 551 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، في حين بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 232 شهيدًا منذ عام 1967.

ولفت نادي الأسير، إلى وجود 600 أسير مريض، بينهم 24 مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، فيما يتواصل احتجاز جثامين 10 أسرى فلسطينيين قضوا داخل السجون.

تدريب مفاجئ

وفي سياق آخر، بدأ الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت تدريبا عسكريا مفاجئا على الجبهة الشمالية تحت شعار "شتاء ساخن" وبمشاركة نحو 13 ألف جندي وسيستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن التدريب يهدف إلى "تعزيز جاهزية الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي والمنظومة اللوجيستية الداعمة، حيال الأحداث المتفجرة والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".

من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن التدريب يأتي في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية مؤخرا، بعد أن أشارت عدة تقارير إلى أن إيران تحاول تهريب أسلحة عبر رحلات مدنية على متن طائرات إيرانية إلى مطار بيروت.