مواطنو الرايخ.. حركة تتبنى معاداة السامية وترى نفسها امتدادا للنازية ولا يعترف أفرادها بالدولة

قالت مصادر بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) إن الحملة الأمنية غير المسبوقة ضد حركة "مواطني الرايخ" المتطرفة كشفت عن مشاريع وخطط دموية للتنظيم واستعداد أفراده لممارسة العنف للإطاحة بالنظام.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا عن مدى تغلغل فكر الحركة في العديد من الأوساط ومؤسسات الدولة.

ورصد مراسل الجزيرة جذور حركة مواطني الرايخ في عقر دارها بمدينة "نورنبورغ" بولاية بافاريا (جنوبي ألمانيا)، التي عاشت أكبر محاكمات لقادة النازية، أو ما يعرف بالرايخ الثالث بعد الحرب العالمية الثانية.

وترى الحركة نفسها امتدادا لنظام من حوكموا في هذه المدينة، التي تحولت إلى أهم قاعدة للحركة التي تصفها السلطات بالإرهابية.





وتقول النائبة في البرلمان الألماني مارتينا رينر إن هناك قدرا هائلا من الخطر في بنية الحركة، فكثير من أفرادها لديهم تصاريح بحيازة أسلحة، وهم متمرسون على استخدامها، وفي صفوفهم جنود وجنود سابقون وضباط شرطة محترفون.

تأسست هذه الحركة في ثمانينيات القرن الماضي، وتتكون من جناحين: مدني وعسكري، وترى نفسها امتدادا للحقبة النازية، ويتهم أعضاؤها جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنها أُسست بصورة غير قانونية.

ومؤسس هذه الحركة هو الدكتور فولفغانغ غيرهارد عونتر إبل، وأطلقها تحت اسم "حكومة الرايخ المؤقتة"، وتبنى نظريات المؤامرة ومعاداة السامية والعنصرية.





الإمبراطورية الألمانية

ولا يعترف أعضاء الحركة بالدولة الحالية وقوانينها ومؤسساتها، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، ويرفضون دفع الضرائب، ويعتقدون أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

وينحدر معظم أعضاؤها من ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ (جنوبي البلاد)، وأغلبهم من الفقراء الذين يبلغ متوسط أعمارهم 50 عاما، وبلغ عددهم عام 2020 نحو 19 ألفا، حسب السلطات الألمانية.

ويقول الناشط في حركة مواطني الرايخ روديغر هوفمان "لا تزال جمهورية ألمانيا الاتحادية تحت وصاية الحلفاء، جمهورية ألمانيا الاتحادية مدرجة في الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية".

وزحف فكر حركة مواطني الرايخ اليميني المتطرف إلى قواعد اجتماعية ومؤسسات حكومية، حتى اخترق وحدة النخبة في الجيش الألماني، ووصلت امتداداته إلى البرلمان "البوندستاغ".