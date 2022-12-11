وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فدول الخليج ستسعى لضمان أمنها

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران فسوف تدخل المنطقة في مرحلة خطيرة ومعقدة جدا على الجميع.

وأضاف فيصل بن فرحان على هامش مؤتمر السياسات العالمي في أبو ظبي أنه سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي جاهز للعمل، إذ ستتحرك دول الخليج العربية لضمان أمنها، وفق تعبيره.

وقال وزير الخارجية السعودي "نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة.. يمكنك أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية ضمان أمنها".