الجيش الباكستاني يعلن سقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات مع حرس الحدود الأفغاني

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات من حرس الحدود الأفغانية شنت اليوم الأحد قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة مما تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين على الجانب الباكستاني من الحدود.

وقال الجيش في بيان إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة تشامان الحدودية في إقليم بلوشستان في الجنوب الغربي، بدون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

ووقع الاشتباك عند معبر شامان الحدودي، الذي يربط إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان وسبين بولداك في إقليم قندهار الأفغاني، معقل حركة طالبان.

وكان مراسل الجزيرة أفاد أن الاشتباكات وقعت على خلفية إقامة القوات الأفغانية نقطة حراسة جديدة على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤول الشرطي في منطقة شامان الحدودية عصمت الله أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار، كما أصيب 22 آخرون، معربا عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب العام الماضي، وقعت عدة اشتباكات حدودية بين الحركة والقوات الإيرانية، وبين الحركة والقوات الباكستانية.