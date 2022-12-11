سنقتلع شوكنا بأيدينا شمالي سوريا.. أردوغان يهاجم دعم واشنطن للأكراد ويكشف عن صواريخ تخيف اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لا تزال تقدم الدعم العسكري لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري، محذرا من أن بلاده ستعتمد على نفسها في التعامل مع هذا الملف وستقتلع شوكها بأيديها.

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها في ولاية صامصون شمالي تركيا أن الولايات المتحدة أرسلت 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا دعما لما وصفه بالتنظيم الإرهابي، وقال "رغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا فهم لا يكترثون، ولذلك سنقتلع شوكنا بأيدينا".

وقال إنه أبلغ الجانب الأميركي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى الرغم من ذلك ترتكب واشنطن هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب التنظيم الإرهابي.

وأطلقت تركيا عملية عسكرية سمتها "المخلب – السيف" بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني -الذي يتخذ مقرات له في العراق- والوحدات الكردية في سوريا بالوقوف خلف تفجير إسطنبول الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

صناعات عسكرية

من جهة أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن وضع بلاده في الماضي كان مختلفًا كثيرًا عن اليوم فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.

وأوضح أن نسبة المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية كانت 20% فقط عندما تسلم حزبه "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد، مشيرا إلى أنها بلغت اليوم 80%، وهذا يعني أن تركيا باتت تكتفي ذاتيا.

وأكد أن تركيا تنتج اليوم الذخائر اللازمة لطائرات (إف-16) الحربية وكذلك الطائرات المسيّرة المسلحة على وجه الخصوص.

وتابع "الآن أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا، وهذا الإنتاج بالطبع يخيف اليونان"، وأضاف "عندما نتحدث عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا"، ولفت إلى أن هذا الصاروخ يمكنه فعل ذلك.