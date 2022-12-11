احتدام المعارك في أوكرانيا وميناء أوديسا يتوقف عن العمل

شن الجيش الروسي، اليوم الأحد، قصفا جويا وصاروخيا على مناطق بأوكرانيا، فيما توقف ميناء أوديسا عن العمل واحتدمت المعارك بين الطرفين في العديد من جبهات القتال.

وبينما بحث الرئيسان الأوكراني والفرنسي التحضيرات لمؤتمرين بباريس لدعم كييف، بحث الرئيسان التركي والروسي ملفات تصدير الحبوب والغاز وسلع أخرى.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الماضية 17 ضربة جوية وأكثر من 60 هجوما صاروخيا على المناطق الأوكرانية. بينما أفاد مراسل الجزيرة بأن القصف تزامن مع استمرار انقطاع الكهرباء والماء عن أجزاء واسعة من خيرسون وميكولايف وأوديسا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 1.5 مليون أوكراني باتوا بلا كهرباء في أوديسا ومحيطها.

وتحدثت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية عن تصاعد حدة القصف المتبادل على طول ضفتي نهر دنيبرو في خيرسون، مشيرة إلى أن قواتها صدت هجمات روسية في عدد من مناطق لوغانسك ومنعت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة باخموت.

وفي زاباروجيا، أعلن حاكم المقاطعة الموالي لروسيا يفغيني بالتكسي عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة 3 في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدفت مناطق في مدينة ميليتوبول.

وأضاف حاكم زاباروجيا أن أحد الصواريخ أصاب منتجعا سياحيا فأدى إلى اندلاع النيران فيه، حيث تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق وإجلاء بعض الأشخاص العالقين تحت الأنقاض. وترجح السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا.

تطورات أخرى

وكانت القوات الأوكرانية استهدفت ظهر أمس السبت مناطق ميليتوبول وإنرغادار بشكل مكثف. كما أفادت وسائل إعلام برصد تحليق لطائرات أوكرانية مسيّرة فوق المنطقة.

وأفادت مراسلة الجزيرة عن تعرض وسط المدينة لقصف أوكراني صباح اليوم، مما أدى إلى إلحاق أضرار في البنية التحتية وبعض المنشآت.

وقالت السلطات الموالية لروسيا إن القصف أدى خلال الساعات الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 3 بجروح.

وأكدت القوات الروسية أن وحداتها صدت هجمات للقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك، كما أحرزت تقدما باتجاه مناطق جديدة عند محور كراسني ليمانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المدفعية دمرت منصات إطلاق صواريخ غراد أوكرانية كانت تتمركز بالقرب من سيفرسك شمال باخموت.





الموانئ والحبوب

في سياق متصل، قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي إن ميناء أوديسا توقف عن العمل اليوم الأحد بعد الهجوم الروسي الأحدث على شبكة الطاقة بالمنطقة، إلا أنه أضاف أنه ليس من المتوقع أن يقوم تجار الحبوب بتعليق التصدير.

وذكر أن ميناءي تشورنومورسك وبيفديني، المسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل جزئي.

وقد تحدث الرئيسان التركي والروسي اليوم الأحد حول إمدادات الحبوب وإنشاء مركز محتمل للغاز في تركيا. وقالت الرئاسة التركية اليوم الأحد إن "الرئيس أردوغان عبر عن أمله الصادق في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".

وقال أردوغان إن أنقرة وموسكو يمكنهما بدء العمل على تصدير منتجات غذائية أخرى وسلع أساسية عبر ممر الحبوب في البحر الأسود.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا أيضا مبادرة لتأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي. وقال الكرملين "تم التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة المشتركة، وبالأساس في قطاع الغاز".

مؤتمران في باريس

في السياق ذاته، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يُعقد الثلاثاء في باريس، وفق ما أفاد الرئيسان.

وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر "مع الرئيس زيلينسكي، حضّرنا للمؤتمرين اللذين تستضيفهما فرنسا الثلاثاء: الأول دوليّ لتلبية حاجات أوكرانيا خلال الشتاء، والثاني مع الشركات الفرنسية التي تنخرط في إعمار البلد".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني في تغريدة "لقد نسّقنا مواقفنا قبل قمّة افتراضية مع مجموعة السبع ومؤتمر دعم في باريس. ناقشنا تطبيق خطّتنا للسلام التي تتضمن 10 نقاط، والتعاون في مجال الدفاع واستقرار قطاع الطاقة".