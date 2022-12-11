بينهما أنس والي سوريا.. الجيش الأميركي يعلن مقتل قياديين من تنظيم الدولة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية -في بيان- أنها نفذت غارة وصفتها "بالناجحة" عن طريق مروحية في شرق سوريا؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن من بين المستهدفين مسؤول ما يعرف بولاية سوريا في التنظيم، ويدعى أنس، الذي تتهمه القيادة الأميركية بالتورط في عمليات تخطيط مميتة في شرق سوريا.

كما أشار بيان "سينتكوم" إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

وشددت القيادة الأميركية المركزية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة ما سمته التهديد العالمي المستمر من تنظيم الدولة، وذلك "بالشراكة مع القوات المحلية".

وقال المتحدث باسم القيادة جو بوتشينو إن هذه العملية تؤكد التزام القوات الأميركية بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة، وشدد على أن هذه العملية ستعطل قدرته على تنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.