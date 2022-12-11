الكرملين: وقف اعتماد أوروبا على غاز روسيا فكرة عبثية وجنونية وواشنطن المستفيد الأكبر منها

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الأحد إن أوروبا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واعتبر أن مستوى المعاملة بالمثل في هذه العلاقة يصبح أقل.

ووصف بيسكوف -في تصريحات صحفية- الرغبة الأوروبية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها "عبثية" و"جنونية".

وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين لا يريدون القول إنهم يستبدلون بالغاز الروسي الغازَ الأميركي المسال، وأنهم بذلك يخسرون المليارات يوميا، وهو ما تستفيد منه واشنطن في المقابل.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات طارئة أمس السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في اجتماع وزراء الطاقة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن الدول لا تزال منقسمة بشأن هذه المسألة.





خلاف أوروبي

وفي السياق، دعا وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكلا حكومات الاتحاد الأوروبي لكسر حالة الجمود بشأن حد أقصى مقترح لأسعار الغاز الطبيعي، للمساهمة في تقييد تكاليف الطاقة على الأسر والشركات.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء إن سفراء الاتحاد الأوروبي سيستأنفون المباحثات بشأن هذا الاقتراح غدا الاثنين لإعداد الأساس قبل اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في اليوم التالي، حيث سيرأسه سكيلا، إذ إن بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكشفت مصادر مطلعة للوكالة عن خلافات حادة بشأن وضع سقف أسعار الغاز داخل الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد بعد غد الثلاثاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق في ظل ارتفاع لافت لأسعار الغاز في أوروبا.

ويتبلور الخلاف بين دول أعضاء بشأن تصميم الإجراء، إذ تحث ألمانيا وهولندا والدانمارك على اتخاذ نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر، بينما تريد دول من بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا نهجا أكثر صرامة.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب حربها على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

في غضون ذلك، قالت غازبروم الروسية إنها تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية.





بوتين وأردوغان

وفي الأثناء، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين فكرة إنشاء مركز محتمل للغاز في تركيا.

وقال مكتب الرئيس أردوغان إن الزعيمين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مبادرة لتأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي.

وسبق أن عرض بوتين الفكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كوسيلة لتغيير مسار الإمدادات من خط أنابيب "نورد ستريم" الروسي لأوروبا بعد أن تضرر من تفجيرات في سبتمبر/أيلول الماضي، وأبدى أردوغان تأييده للأمر.

وقال الكرملين "تم التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة المشتركة، وبالأساس في قطاع الغاز".

كما أجرى أليكسي ميلر رئيس غازبروم الروسية محادثات مع أردوغان في إسطنبول في الأسبوع الماضي.