اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية والباكستانية

نقل مراسل الجزيرة في كابل عن مصدر أفغاني، اليوم الأحد، أن اشتباكات وقعت بين قوات بلاده ونظيرتها الباكستانية قرب معبر سبين بولداك (جنوب).

وأضاف أن الاشتباكات وقعت على خلفية إقامة القوات الأفغانية نقطة حراسة جديدة على الحدود بين البلدين، وأدت إلى إصابة مدني بالجهة الباكستانية. كما أكد أن الأوضاع الآن تحت السيطرة.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس/آب من العام الماضي، وقعت عدة اشتباكات حدودية بين الحركة والقوات الإيرانية، وبين الحركة والقوات الباكستانية.

ويرى خبراء أن هناك عوامل وأسبابا مختلفة لهذه الاشتباكات مع دول الجوار.

يُشار إلى أنه بعد الانسحاب "الفوضوي" -من أفغانستان- للقوات الأميركية والأجنبية في أغسطس/آب 2021، انهارت حكومة الرئيس أشرف غني، وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم، وشكلت حكومة جديدة.