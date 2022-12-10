موسكو تحظر دخول 200 شخصية كندية بينها مسؤولون رفيعو المستوى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن موسكو حظرت دخول 200 شخصية كندية بارزة، وذلك في رد مباشر على عقوبات فرضتها أوتاوا على شخصيات روسية و"عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وفرضت كندا في وقت سابق عقوبات على 33 من المسؤولين الروس الحاليين أو السابقين و6 كيانات متورطة في "انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان" ضد مواطنين احتجوا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن القرار اتخذ ردا على "عقوبات شخصية ضد مسؤولين روس"، منددة بسياسة "الروسوفوبيا" (رهاب روسيا) التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتشمل القائمة الروسية المتحدثة باسم حزب المحافظين الكندي سارة فيشر، ودانييل غولدبرغ الرئيس التنفيذي لشركة "تيليسات كندا" (Telesat Canada)، ورئيس لجنة الانتخابات الكندية ستيفان بيرولت، إضافة إلى العديد من الشخصيات الكندية من أصل أوكراني.

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وردت موسكو بفرض عقوبات مماثلة.