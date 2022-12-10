محادثات دبلوماسية بين موسكو وواشنطن في إسطنبول وكييف تعلن إسقاط طائرات إيرانية مسيّرة

أجرى دبلوماسيون روس وأميركيون مباحثات في مدينة إسطنبول التركية، وعلى الجانب العسكري قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها موسكو في مقاطعات عدة جنوبي البلاد.

فقد أوضح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المباحثات مع الأميركيين تناولت مصادر القلق بالنسبة للطرفين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتصالات الاستخبارية مستمرة مع واشنطن بطلب منها، مؤكدا أن جميع الأطراف المشاركة في عملية التسوية بشأن الحرب في أوكرانيا سيتعين عليها القبول بالحقائق على الأرض، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت الخارجية التركية للوفد الروسي أهمية العودة سريعا إلى المفاوضات للتوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صيغة بلاده للسلام تشمل 10 نقاط بينها استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى أمن الطاقة، وعودة أسرى الحرب والمبعدين المحتجزين على أراضي روسيا.

وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده فرضت عقوبات على مسؤولين روس ووكلاء ساهموا في استمرار الحرب غير القانونية والقاتلة بأوكرانيا، حسب وصفه.





كما أعرب المندوب الأوكراني بمجلس الأمن الدولي، سيرغي كيسليتسيا، عن قلق بلاده مما وصفها بالأنشطة غير الشرعية التي قال إن مجموعة فاغنر الروسية تمارسها في أراضي بلاده.

وأضاف كيسليتسيا -خلال اجتماع لهذا المجلس الدولي- أن كييف لديها آليات لمراقبة استيراد ونشر السلاح، وأنّ هناك جهات معنية بمنع تهريبه.

في المقابل، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا إن أسلحة ممنوحة لأوكرانيا ظهرت بالسوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط.

من جهته قال ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إنه لا أدلة َموثوقة ًعلى تحول مسار تدفق المعدات الأميركية الممنوحة إلى أوكرانيا. كما دعت الممثلة الأممية لشؤون نزع السلاح ناكاميتسو إيزومي إلى وقف الهجمات على المدنيين بأوكرانيا، والحيلولة دون تحول مسار تدفق الأسلحة.

تطورات ميدانية

في التطورات الميدانية لحرب روسيا على كييف، كشف الجيش الأوكراني عن إسقاطه 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع فوق مقاطعات ميكولايف وخيرسون وأوديسا جنوبي البلاد.

كما أفاد الجيش الأوكراني باستمرار القصف الروسي على مقاطعات خيرسون وميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبي البلاد، وخاركيف ومدن وبلدات في لوغانسك ودونيتسك شرقيها.

في غضون ذلك، أكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية استمرار القصف المدفعي المتبادل على طول ضفتي نهر دنيبرو في خيرسون وزاباروجيا وميكولايف.





وكان الرئيس زيلينسكي قال إن الوضع في المناطق الرئيسية لجبهة دونباس شرقي البلاد لا يزال صعبا للغاية، لكن الجيش يتصدى للهجمات الروسية.

وأكد زيلينسكي -في خطاب له- أن القوات الروسية دمرت بالكامل مدينة باخموت، إحدى أكثر المناطق اشتعالا في الجبهة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بلادها قدمت حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، تتضمن قدرات لتعزيز الدفاعات الجوية في صدِّ هجمات المسيرات الإيرانية، حسب قولها.

دعم إيراني

من جانب آخر، حذر منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي من خطورة ما سماه الدعم الإيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا، وقال إن العلاقة بين موسكو وطهران تتحول نحو شراكة دفاعية كاملة تشمل تبادل الأسلحة والخبرة العسكرية بين الطرفين.

وأضاف كيربي أن واشنطن تنظر في خيارات جمع دول عديدة لمناقشة التعاون العسكري الروسي الإيراني، وأنها ستستخدم كل الأدوات لعرقلة هذه الشراكة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن إيران أكبر داعم عسكري لروسيا، ومنذ أغسطس/آب نقلت مئات المسيرات إلى موسكو.

وقال أيضا إن هناك تقارير تشير إلى أن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة "الفتاكة".

في السياق نفسه، قالت ممثلة بريطانيا بالأمم المتحدة باربرا وودورد إن روسيا تحاول الحصول على المزيد من الأسلحة من إيران. وأضافت أن موسكو تقدم في المقابل لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، حسب وصفها.