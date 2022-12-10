تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية بدون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولا سيما تجميد الأصول.

وصدر القرار -الذي اقترحته الولايات المتحدة وأيرلندا- بأغلبية 14 صوتا وامتناع الهند عن التصويت.

وينص القرار على أن "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية" مسموح بها ولا تشكل انتهاكا لتجميد الأصول المفروض من المجلس" وأنظمة عقوباته.

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان "ألا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة"، وفق ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت "إعفاء واضحا وثابتا" من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت السفيرة الأميركية لمجلس الأمن "يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشركاء في المجال الإنساني على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا في العالم بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، ومن تعيش معه، ومن يسيطر على أراضيها".

وأوضحت "لكي نكون واضحين، هذا لا يتعلق بجدوى العقوبات نفسها، هدفنا دائما هو وقف الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان باستخدام أداة مشروعة للحفاظ على السلام والأمن، مع السماح باستمرار الجهود الإنسانية الحيوية للمحتاجين".

من جانبها، بررت سفيرة الهند روشيرا كامبوج -التي تترأس المجلس في ديسمبر/كانون الأول الجاري- امتناع بلادها عن التصويت بالقول "تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الإعفاءات الإنسانية"، مشيرة إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

كما حذرت السفيرة من "وجود عدة حالات لجماعات إرهابية في منطقتنا -بما فيها تلك المدرجة في قوائم هذا المجلس- تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات".

من جهتها، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني"، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.

وتوجد حاليا أكثر من 10 أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي تشمل كوريا الشمالية وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان.

والعام الماضي، بادر مجلس الأمن إلى وضع إعفاء للمساعدات الإنسانية لأفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت الأسبوع الماضي إن تقديراتها تشير إلى أن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى المساعدة العام المقبل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 مليونا في 68 دولة، وطالبت بتقديم 51.5 مليار دولار مساعدات لعام 2023.