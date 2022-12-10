على خلفية دعم برلين للاحتجاجات في إيران.. طهران تستدعي السفير الألماني لديها

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران إلى مقر الوزارة، للاحتجاج على تصريحات برلين التي رأتها تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران.

وأفاد بيان -نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية- بأن السفير الألماني في طهران هانس أيدو موتسيل استُدعي إلى مقر الوزارة، ردا على تصريحات للسلطات الألمانية بشأن التطورات الداخلية في إيران، واستمرار المواقف الألمانية الداعمة للاحتجاج وعدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف البيان أن احتجاج طهران نُقل إلى السفير موتسيل، ردا على استمرار "التدخل غير المقبول" لألمانيا في الشؤون الداخلية لإيران.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ السفير موتسيل بأنه أمر مزعج للغاية أن تتبع السلطات الألمانية "ازدواجية معايير" في اعتبار "الأعمال التخريبية" مفيدة للآخرين وضارة لأنفسهم.

ولفت البيان إلى أن السفير الألماني في طهران صرح بأنه سينقل رسالة إيران إلى سلطات بلاده.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا -في وقت سابق- إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين في إيران.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت -الخميس الماضي- تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى محسن شكاري، لإدانته بإصابة أحد أفراد قوات التعبئة (الباسيج) والإخلال بالأمن العام، وذلك خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في الحجز لدى شرطة الأخلاق يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام تنديدا في عواصم غربية عدة ومن جانب الأمم المتحدة كذلك.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، واعتقلت السلطات آلاف المحتجين من بينهم 40 أجنبيا وممثلون بارزون وصحفيون ومحامون.