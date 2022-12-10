أخبار|إيران

طهران تبلغ الاتحاد الأوروبي: إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian
أمير عبد اللهيان قال إنه طلب من بوريل إبلاغ أميركا وأوروبا بأنهما مخطئتان إذا اعتقدتا أنه يمكن الحصول على تنازلات في المفاوضات عبر ممارسة الضغط (الأناضول)
10/12/2022

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر الجمعة إنه أبلغ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي بأن إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران بالتزامن مع ذلك تمضي في مسار الخطوة النهائية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في المفاوضات النووية.

وأوضح أنه طلب من بوريل إبلاغ الولايات المتحدة وأوروبا بأنهما مخطئتان إذا اعتقدتا أنه يمكن الحصول على تنازلات في المفاوضات عبر ممارسة الضغط، حسب قوله.

من جانبه، قال بوريل إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف الإعدامات بشكل فوري ووقف الدعم العسكري لروسيا.

كما أبلغ بوريل وزير الخارجية الإيراني موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، على حد تعبيره.

يأتي هذا فيما قال دبلوماسيون غربيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على طهران بسبب "قمع" الاحتجاجات.

وإزاء المواقف الأوروبية من الاحتجاجات في إيران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لها إن طهران تعمل بناء على قوانينها وأنظمتها الداخلية بما يتماشى مع حماية حقوق الناس والأمن والنظام العام.

وأشارت الوزارة في التغريدة نفسها إلى أن الحكومات التي لجأت إلى العنف ضد المطالب المدنية والسلمية لأبناء بلادها ليس لها أي حق في انتقاد تصرفات إيران، على حد تعبيرها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند