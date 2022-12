طهران تبلغ الاتحاد الأوروبي: إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر الجمعة إنه أبلغ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي بأن إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران بالتزامن مع ذلك تمضي في مسار الخطوة النهائية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في المفاوضات النووية.

Talked to @JosepBorrellF following his call.I said, if the US & the E3 think,via pressure, they generate leverage in the negotiations, they are wrong! We respond to sanctions & interference. Concurrently, we are on the way to the final stage of a good, strong & durable agreement.

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 9, 2022