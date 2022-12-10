طهران تبلغ الاتحاد الأوروبي: إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر الجمعة إنه أبلغ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي بأن إيران سترد على العقوبات والتدخل في شؤونها.

وأضاف عبد اللهيان أن طهران بالتزامن مع ذلك تمضي في مسار الخطوة النهائية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في المفاوضات النووية.

Talked to @JosepBorrellF following his call.I said, if the US & the E3 think,via pressure, they generate leverage in the negotiations, they are wrong! We respond to sanctions & interference. Concurrently, we are on the way to the final stage of a good, strong & durable agreement. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 9, 2022

وأوضح أنه طلب من بوريل إبلاغ الولايات المتحدة وأوروبا بأنهما مخطئتان إذا اعتقدتا أنه يمكن الحصول على تنازلات في المفاوضات عبر ممارسة الضغط، حسب قوله.

من جانبه، قال بوريل إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بموقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف الإعدامات بشكل فوري ووقف الدعم العسكري لروسيا.

Spoke with @Amirabdolahian on several issues including the execution of #MohsenShekari. Conveyed to him the EU position: immediate stop of executions and repression, respect fundamental freedoms of Iranian people,and stop military support to Russia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 9, 2022

كما أبلغ بوريل وزير الخارجية الإيراني موقف الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، على حد تعبيره.

يأتي هذا فيما قال دبلوماسيون غربيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على طهران بسبب "قمع" الاحتجاجات.

وإزاء المواقف الأوروبية من الاحتجاجات في إيران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة لها إن طهران تعمل بناء على قوانينها وأنظمتها الداخلية بما يتماشى مع حماية حقوق الناس والأمن والنظام العام.

دولتهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی #ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند — 🇮🇷 وزارت امور خارجه (@IRIMFA) December 9, 2022

وأشارت الوزارة في التغريدة نفسها إلى أن الحكومات التي لجأت إلى العنف ضد المطالب المدنية والسلمية لأبناء بلادها ليس لها أي حق في انتقاد تصرفات إيران، على حد تعبيرها.