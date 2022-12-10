بحث معه إنشاء مركز للغاز في تركيا.. أردوغان يلتقي في إسطنبول الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا في إسطنبول مع الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية للغاز أليكسي ميلر.

ونقلت الأناضول عن حساب شركة "غازبروم" على تطبيق "تليغرام" أن الطرفين بحثا توريد الغاز الروسي إلى تركيا وإمكانية تأسيس مركز للغاز هناك.

وكان أردوغان قد قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، وذلك بعد يوم من اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية تصدير موسكو مزيدا من الغاز الطبيعي عبر الأراضي التركية وتحويلها إلى مركز إمداد جديد.

ونقلت وكالة رويترز حينها عن أردوغان قوله في تصريحات لقناة "إن تي في" (NTV) إن أنقرة وموسكو ستعملان فورا على تنفيذ مقترح بوتين لنقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى القارة الأوروبية.

ورجح الرئيس التركي أن تكون منطقة تراقيا في شمال غربي البلاد الأنسب لمقترح الرئيس الروسي لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز.

وأوضح أن وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج.

وأضاف أردوغان أنه أعطى التعليمات لوزير الطاقة التركي فاتح دونماز، وأن بوتين أعطى التعليمات لأليكسي ميلر رئيس شركة "غازبروم"، وشدد على أن تركيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي.

وقبل ذلك، قال بوتين إن تركيا وفرت أفضل طريق من حيث الثقة وإمكانية الاعتماد عليها لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وإن المنصة المقترحة (مركز الغاز في تركيا) ستسمح بتحديد الأسعار من دون تدخل السياسة.

واقترح الرئيس الروسي أن تصبح تركيا مركزا للغاز الروسي لأطراف ثالثة تشمل أوروبا، وذلك بإنشاء خط أنابيب جديد، وتبادل الغاز الطبيعي لتحديد الأسعار، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.