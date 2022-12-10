"احتفظت بصورة بوتين في الزنزانة".. تاجر الأسلحة الروسي يتحدث بعد خروجه من سجن أميركي

عبّر تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة عن دعمه اليوم السبت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وللغزو الروسي لأوكرانيا".

وقد أفرجت الولايات المتحدة عن بوت مقابل إفراج موسكو عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر.

وفي مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أكد بوت أنه كان يحتفظ "دائمًا" بصورة لبوتين في زنزانته حين كان سجينًا في الولايات المتحدة حيث حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بعد توقيفه في تايلند في عام 2008.

وقال "أنا فخور بأنني روسي، ورئيسنا هو بوتين". وشدد الضابط السابق في الجيش السوفياتي البالغ 55 عامًا على أنه يؤيد "تمامًا" الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأضاف "إذا توافرت لي الفرصة والمهارات اللازمة، سأتطوع" للقتال في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه "لا يفهم" عدم شنّ موسكو هجومها منذ عام 2014.

وكرّر التعريف عن نفسه بأنه رجل أعمال كان يعمل بشكل قانوني، معتبرًا أنه استخدم "مثالًا" لروس آخرين من أجل قبول الاتفاقات مع واشنطن، الأمر الذي رفض القيام به.

غير منطقي

ونفى فيكتور بوت تهمة بيعه أسلحة لحركة طالبان؛ كانت أوردتها صحف أميركية. وقال "لقد حددت طالبان ثمنًا لقتلي، فكيف يمكن القول إنني تعاونت معهم؟ هذا غير منطقي".

واتهم الدول الغربية بالتشجيع على "انتحار الحضارة مع المخدرات ومجتمع الميم-عين" في إشارة إلى الشواذ جنسيا.

وحسب تقرير للأمم المتحدة، وُلد بوت في عام 1967 في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان السوفياتية السابقة، والتحق بالمعهد العسكري للغات الأجنبية في موسكو قبل أن ينضم إلى القوات الجوية.

واتهم بأنه تمكن منذ عام 1991 وسقوط الاتحاد السوفياتي من الحصول بسعر منخفض على كمية من الأسلحة في قواعد عسكرية في الاتحاد السوفياتي السابق، وإعادة بيعها في عدة مناطق نزاع.

ولا تزال علاقته المحتملة بالاستخبارات الروسية ملتبسة.