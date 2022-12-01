كيف قتل زعيم تنظيم الدولة جنوب سوريا؟

روى مقاتلون سابقون بالمعارضة السورية ملابسات مقتل زعيم تنظيم الدولة، المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي أعلن التنظيم عن مقتله الأربعاء بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأعلن متحدث باسم "الدولة الإسلامية" الأربعاء -في تسجيل منسوب له- أن التنظيم عين المدعو أبو الحسين الحسيني القرشي زعيما جديدا، وأكد مقتل زعيمه الثالث "أبو الحسن الهاشمي القرشي" خلال اشتباك، دون أن يحدد المكان والزمان.

وكان الجيش الأميركي أكد -في بيان- مقتل زعيم تنظيم الدولة في مدينة جاسم بريف محافظة درعا على يد الجيش السوري الحر التابع للمعارضة منتصف أكتوبر/تشرين الأول جنوب سوريا، موضحا أنه لم يكن له دور في العملية.

ونقلت وكالة رويترز -عن مقاتلين شاركوا في عملية أسفرت عن مقتل القرشي- أنه فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون ومعه عدد من مساعديه بمدينة جاسم السورية.

وقالت المصادر إنه تم رصد القرشي ومساعديه بمخبأ سري في واحد من 3 منازل استهدفتها العملية التي نفذها مقاتلون من مدينة جاسم بمساندة ميدانية من عناصر الفيلق الخامس (وهو فصيل أسسه الروس من مقاتلين معارضين سابقين ليقاتل إلى جانب قوات النظام السوري) ودعم مدفعي من قوات النظام التي طوقت المدينة.

ونقلت رويترز عن سالم الحوراني -وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي تم رصد خلية تنظيم الدولة بها- قوله إن "زعيم التنظيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبأهما".

تبادل معلومات

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقاتل شارك في العملية -التي استمرت 5 أيام- أنه تم تحديد المنازل التي تختبئ بها خلية تنظيم الدولة بعد تبادل المعلومات مع النظام السوري.

وأضاف المقاتل السوري "اعتقدنا بداية أن العملية ستنتهي في اليوم ذاته، لكن عددهم قارب المئة، وقد فجّر اثنان منهم نفسيهما" مع بدء العملية.

وتركزت المعارك على 5 منازل قبل أن تشمل 20 منزلا، وانتهت بمقتل عناصر من التنظيم بينهم عراقي ملقب بأبي عبد الرحمن العراقي.

وليس مؤكدا ما إذا كان أبو عبد الرحمن العراقي هو نفسه المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، أو إن كان الأخير هو أحد القتلى الذين بقيت هويتهم مجهولة.

ولم يتسن التأكد من صحة الروايات التي أوردها المقاتلون من مصادر مستقلة.

ومني تنظيم الدولة -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة بسوريا والعراق- بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات، وإن كانت محدودة، في البلدين خصوصًا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.

وقد نجحت القوات الأميركية باعتقال قادة من التنظيم في عمليات عدة قتل في أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط الماضي بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، قبل الإعلان عن مقتل زعيمه الثالث.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها مسيّرة، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في هذا التنظيم.