لافروف: من الضروري على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية فيما بينها وواشنطن والناتو يسعيان للهيمنة على العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إن من الضروري على القوى النووية تجنب أي مواجهة عسكرية فيما بينها بما فيها المواجهات بالأسلحة التقليدية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو للحديث عن قضايا الأمن الأوروبي، أن الحرب النووية لن يكون فيها رابح، ويجب عدم السماح بنشوبها.

وقال إن الغرب كان يراهن على عدم قدرة روسيا على استعادة مكانتها سواء في أوروبا أو في العالم، معتبرا أن عملية التوسيع، التي وصفها بـ"المتهورة"، لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) قوضت المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤكدا أن "عملية توسيع عضوية الناتو تمت بشكل مقصود ومتعمد".

وأضاف أن "واشنطن تحاول الهيمنة، والناتو يسعى لفرض هيمنته على كل أنحاء العالم"، وقال إنهم "يريدون إبقاء روسيا خارج أوروبا بعدما أصبح الاتحاد الأوروبي بأكمله تحت سيطرتهم".

كما قال لافروف إنه كانت أمام الولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرصة لخفض التصعيد، لكن "مؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خاضعة بشكل كامل لواشنطن وبروكسل".

وقال وزير الخارجية الروسي إن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وإنهم يريدون إبقاء الروس خارج أوروبا، مشيرا إلى أن التعاون مع الغرب في مجال الأمن ممكن فقط على أسس جديدة.

وذكر في تصريحاته أيضا أن "فكرة منظمة الأمن في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990″، وأن الغرب "لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم".

وقال إن أميركا انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة، ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق سلسلة من التهديدات النووية المستترة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن العديد من كبار المسؤولين نفوا مرارا أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، واتهموا الغرب بتصعيد الرهان النووي.

وقدمت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حزمة لم يسبق لها مثيل من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم حربها أمام روسيا. وسبق أن قالت موسكو إن هذا يجعل حلف شمال الأطلسي طرفا في الصراع، على الرغم من أن الجانبين شددا على أهمية تجنب المواجهة المباشرة.