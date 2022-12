أكدا متانة التحالف بين بلديهما.. بايدن وماكرون يتحدثان عن حرب أوكرانيا والصين ونووي إيران

تعهد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بمواصلة دعم أوكرانيا و"محاسبة" روسيا بسبب الحرب التي تشنها على جارتها الغربية، ومواجهة "التحدي" الذي تشكله الصين.

كما اتفقا على منع إيران من حيازة السلاح النووي، مؤكدين في الوقت نفسه على متانة التحالف بين بلديهما رغم بعض الاختلافات.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب محادثاته مع ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن، ندد بايدن بما وصفها بحرب روسيا الوحشية على أوكرانيا، وتعهد بمواصلة الدعم القوي للشعب الأوكراني"، مؤكدا أنهم عازمون على مواجهة ومحاسبة روسيا على كل أعمالها.

وقال إنه مستعد للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أظهر رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أكد أنه لن يتفاوض معه قبل التفاهم مع الشركاء الأوروبيين، معتبرا أن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي انسحاب روسيا من أوكرانيا.

كما ندد ماكرون بما سماها جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا على الأراضي الأوكرانية، قائلا إن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ضرر كبير للبنية التحتية المدنية.

وفي بيان مشترك صدر في ختام المباحثات تعهد الرئيسان الأميركي والفرنسي بالاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا وماليا "طالما تطلب الأمر ذلك".

كما تعهدا بتنسيق رد بلديهما على "التحديات التي تطرحها الصين"، خصوصا على صعيد حقوق الإنسان، لكنهما أوضحا أن بلديهما سيعملان في المقابل مع بكين في قضايا عالمية مهمة مثل التغير المناخي.

وفي الشأن الإيراني، أعلن بايدن وماكرون أن واشنطن وباريس مصممتان على ضمان ألا تتمكن إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.

Tune in as I host a joint press conference with President Emmanuel Macron of France. https://t.co/3mppuSw9Ha

— President Biden (@POTUS) December 1, 2022