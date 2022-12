شاهد- لغز دوران الأغنام يتكرر في الأردن ومجلس الإفتاء يجتمع لدراسة ارتباطه بعلامات الساعة

عاد لغز الأغنام التي تدور حول نفسها بعدما أظهر فيديو صوره مواطن أردني قطيعا من الأغنام تقوم بالحركة ذاتها في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

وجاءت هذه الظاهرة الغريبة بعد مرور أسبوعين من مشاهدة الأمر ذاته في الصين.

وفسرت وزارة الزراعة الأردنية الظاهرة التي يشهدها الأردن للمرة الأولى بوصفها "سلوك أمومة" طبيعيا، بحسب بيان للوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها إنها "تابعت فيديو لأغنام تدور حول نفسها قد تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم تحديد الموقع من قبل كوادر مديرية زراعة محافظة الكرك، حيث قامت بمتابعة الحالة وإجراء اللازم من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية".

وأضافت أنه "بعد الكشف الحسي على واقع الحال فقد جاء الرأي الفني أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى، وهذه الحركة هي مجرد سلوك الأمومة، وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد"، لافتة إلى أن "الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع".

في هذه الأثناء، رد مفتي عام الأردن عبد الكريم الخصاونة على تعليقات للمواطنين على قضية دوران الأغنام حول نفسها في الكرك، والذين قالوا إن الظاهرة قد تكون دلالة على اقتراب يوم القيامة.

وأكد الخصاونة في إفادة صحفية لوسائل إعلام محلية أن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".

وكانت وسائل إعلام أردنية نقلت عن المهندس مجدي العمرو مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة قوله إن الحكومة أرسلت فريقا بيطريا إلى الكرك للتأكد من مقطع الفيديو المتداول، مرجحا أن تكون الأغنام تسير خلف المرياع (قائد القطيع من الأغنام) في الأغلب.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022