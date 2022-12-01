زيلينسكي ردا على مقترح إيلون ماسك للسلام: "تعال إلى أوكرانيا"

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء بشدة خطة السلام المثيرة للجدل التي اقترحها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، داعيا المالك الجديد لموقع تويتر لزيارة بلده الغارق في الحرب لمعاينة الوضع على أرض الواقع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثار ماسك جدلا على تويتر باقتراحه خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا تقوم خصوصا على احتفاظ موسكو بالقرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

كما يقوم مقترح ماسك على تنظيم استفتاءات جديدة في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا إليها مؤخرا، وحصول أوكرانيا على وضع الدولة المحايدة.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أمس الأربعاء، سخر زيلينسكي من اقتراح الملياردير الأميركي، داعيا إياه إلى معاينة الوضع على أرض الواقع في البلد الغارق في الحرب قبل أن يُطلق أحكاما من بعيد.

وفي معرض تعليقه على مقترح ماسك، قال زيلينسكي "أعتقد أنه إما أن شخصا ما لديه تأثير عليه، وإما أنه يستخلص استنتاجات من تلقاء نفسه".

وأضاف الرئيس الأوكراني مخاطبا الملياردير المثير للجدل "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وشاهد كل شيء بنفسك، وبعدها تخبرني كيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟ ومن بدأها؟ ومتى يمكن أن تنتهي؟".