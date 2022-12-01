الداخلية الإسبانية تكشف تفاصيل عن الطرود الملغمة الغامضة وتشدد الأمن

كشفت السلطات في إسبانيا، اليوم الخميس، عن معطيات أولية بخصوص الطرود الملغمة التي تم اعتراضها وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والسفارة الأميركية من بين المستهدفين بها، وقررت تشديد إجراءات الأمن.

وبعد انفجار طرد ملغم أمس الأربعاء مما أسفر عن إصابة رئيس موظفي أمن السفارة الأوكرانية بمدريد بجروح في اليدين وارتجاج في المخ، وصلت طرود أخرى إلى مؤسسات سيادية بينها رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع وقاعدة عسكرية قرب العاصمة الإسبانية وبعثات دبلوماسية.

كما أكد مسؤولون إسبان أن السفارة الأميركية في مدريد تلقت بدورها طردا مماثلا للطرود الخمسة الملغمة المرسلة لمؤسسات أخرى.

في غضون ذلك، قال نائب وزير الداخلية الإسباني اليوم الخميس إن التحقيق لا يزال في المراحل الأولى، وإن من المبكر معرفة الجهة المسؤولة.

وأضاف المسؤول الإسباني أنه ليست هناك أسباب كافية حتى الآن لرفع مستوى التهديد الإرهابي، وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطرود الملغمة قد أرسلت من داخل الأراضي الإسبانية.

ومع ذلك، أعلنت الداخلية الإسبانية أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الطرود الملغمة.

كما شددت أوكرانيا، اليوم الخميس، إجراءات الأمن في بعثاتها الدبلوماسية حول العالم بعد انفجار الطرد في سفارتها بإسبانيا.

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وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان أول أهداف الرسائل المتفجرة على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ظرفا يحتوي على "مواد نارية" وموجها لسانشيز تم كشفه وإبطال مفعوله قبل أسبوع من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة.

وفي الإطار نفسه، أعلنت الداخلية الإسبانية عن اعتراض رسالة جديدة "مشبوهة" اليوم الخميس في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية قرب مدريد.

وقالت الداخلية الإسبانية إن محققي الشرطة يقومون بتحليل هذا الظرف الذي كان موجها إلى مركز الأقمار الاصطناعية.

ويقدم مركز الأقمار الصناعية، الذي أرسل إليه الظرف المشبوه، دعما للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من خلال جمع المعلومات من أنظمة الاستخبارات الفضائية، وفقا لموقعه الإلكتروني.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إل كوفيدنسيال" الإسبانية أن الطرد يشبه الرسائل التي وصلت أمس الأربعاء إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة "سرقسطة" الإسبانية التي ترسل قاذفات صواريخ إلى القوات الأوكرانية.