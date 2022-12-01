انتخاب حكيم جيفريز زعيما للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي

انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي بالإجماع السيناتور حكيم جيفريز زعيما جديدا لكتلتهم في المجلس خلفا لنانسي بيلوسي، ليصبح أول نائب من ذوي البشرة السوداء يقود حزبا في الكونغرس.

وجيفريز محام ومشرع من ولاية نيويورك، انتخب أول مرة لعضوية الكونغرس عام 2012.

وأعرب النائب البالغ 52 عامًا الذي يشغل مهام في قيادة الحزب الديمقراطي منذ 2019، عن "فخر كبير" لتعيينه في هذا المنصب بعد تصويت في اجتماع مغلق.

وأشاد جيفريز بـ"القيادة المذهلة" لبيلوسي، قائلا إن الديمقراطيين وصلوا إلى ما هم عليه الآن بفضلها هي وفريقها.

وتعهد بالعمل مع الجمهوريين في الكونغرس المقبل، قائلا إن الديمقراطيين يتطلعون إلى إيجاد فرص للشراكة مع الجمهوريين والعمل معهم حيثما أمكن ذلك.

لكنه أكد أن الحزب سوف يقاوم التطرف كلما لزم الأمر.

وسيتولى جيفريز مهامه الجديدة رسميا في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بدء دورة الكونغرس الجديد.

وسيقود جيفريز الآن الديمقراطيين في مجلس النواب باعتباره زعيما للأقلية، بعد أن فقد الحزب السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويُعتبر انتخاب جيفريز تحوّلًا كبيرًا في الأجيال في الكونغرس الأميركي، إذ إن النائب عن نيويورك أصغر من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بثلاثين عامًا.

وقالت الأخيرة إن هذا الجيل الجديد من القادة يعكس الدينامية والتنوّع في أمّتنا الكبيرة.

وكانت بيلوسي (82 عاما) قد أعلنت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستتخلّى عن زعامة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الجديد، علمًا بأنها ستواصل ممارسة مهامها في المجلس لكن باعتبارها نائبة عن ولاية كاليفورنيا فقط.