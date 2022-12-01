تايوان ترصد طائرات وسفنا حربية صينية بمحيطها واليابان "قلقة" من مناورات مشتركة بين بكين وموسكو

أفادت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس بتعقب 5 طائرات عسكرية و3 سفن حربية صينية في محيط تايوان صباح اليوم، كما أعلنت رصد طائرة حربية مضادة للغواصات تابعة للجيش الصيني اخترقت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

يأتي ذلك في وقت قال فيه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن طوكيو أبلغت الصين وروسيا "بقلقها البالغ" بخصوص الأنشطة الجوية المشتركة المتكررة بين البلدين حول الأراضي اليابانية.

وقال المسؤول الياباني إن بلاده ستراقب بقلق وعن كثب التعاون المتزايد بين البلدين، وستحمي أراضيها بحسم، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن جيشها والجيش الصيني أجريا دوريات مشتركة بمقاتلات إستراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

أما في الجانب الأميركي، فقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تعتمد نهج المنافسة لمواجهة ما وصفه "بالتحدي" الذي تفرضه الصين.

وأضاف سوليفان -في كلمة له عبر الفيديو في مؤتمر يعقده مركز الدراسات الإستراتيجية في كوريا الجنوبية- أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع حلفائها لتحقيق هذا الهدف.