بعد تفجيرات نورد ستريم.. ألمانيا والنرويج تطلقان مبادرة في حلف الناتو لحماية البنى التحتية البحرية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أمس الأربعاء أنهما أطلقا مبادرة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز حماية البنى التحتية البحرية، بعد التفجيرات التي استهدفت في سبتمبر/أيلول الماضي خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وقال شولتز -خلال جلسة نقاش أمام الصحفيين في برلين شارك فيها أيضا ستور- "نحن بصدد مطالبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس ستولتنبرغ) بإنشاء هيئة تنسيق لحماية البنى التحتية البحرية".

وحذّر شولتز من أن هذه المبادرة تظهر "بوضوح" أننا "نأخذ حماية بنيتنا التحتية على محمل الجد، وأنه لا يمكن لأحد الظن أنه ستبقى هناك هجمات من دون عواقب".

بدوره، قال رئيس الوزراء النرويجي إن هذه البنى التحتية "شرايين الاقتصاد الحديث. وناقشت ألمانيا والنرويج في الأسابيع الأخيرة كيف يمكننا تعزيز" أمنها.

ولم يقدم أي من المسؤولين الألماني أو النرويجي أي تفاصيل حول مبادرتهما، وقال ستور إن هذه المبادرة "غير الرسمية" هي بمثابة تعاون بين أطراف مدنيين وعسكريين برعاية حلف شمال الأطلسي ووزارات الدفاع في الدول المعنية بها، مشيرا إلى أنها تتعلق -بالإضافة إلى ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز- ببنى تحتية مهمة أخرى، وفي مقدمتها كبلات الاتصالات.

من جهته، شدد المستشار الألماني على وجوب أن تكون هيئة التعاون هذه "قادرة على التدخل سريعا عند وقوع أي طارئ.

ورحب الأمين العام للحلف الأطلسي بهذه المبادرة، وقال -في بيان- إن "حلف شمال الأطلسي يعمل منذ سنوات عديدة لضمان أمن البنى التحتية البحرية. لقد كثّفنا جهودنا في أعقاب التخريب الأخير لأنابيب نورد ستريم، ومن الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء بنيتنا التحتية البحرية في مأمن من أعمال تدمير مستقبلية".

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، رصدت 4 عمليات تسرب في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهام الدانماركية؛ وكان اثنان منها في المنطقة الاقتصادية السويدية، والآخران في المنطقة الاقتصادية الدانماركية.

ويقع خطّا أنابيب نورد ستريم اللذان يربطان روسيا بألمانيا في قلب التوترات الجيوسياسية منذ سنوات، وتصاعدت هذه التوترات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا وقرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

ورجحت السلطات القضائية الدانماركية والألمانية والسويدية أن تكون عمليات التسرب في خطّي الأنابيب تخريبية وناجمة عن تفجيرات، وفتحت تحقيقا لاستجلاء ملابسات ذلك.

ونفت موسكو أي ضلوع لها في عمليات التخريب هذه، واتهمت لندن بالوقوف خلفها.