برلين تضع خططا لتسهيل تجنيس المهاجرين وانقسام بشأنها بين الألمان

لاقت خطط الحكومة الألمانية لتسهيل عمليات تجنيس المهاجرين انقساما بين الألمان، وفقا لاستطلاع نشرت نتيجته اليوم الخميس.

وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (49%) إن الخطط تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما عارضت مجموعة أخرى الخطة (45%).

جاء ذلك في استطلاع أجرته مؤسسة "إنفراتست ديماب" لصالح شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية.

ومن شأن مسودة قانون قدمته وزارة الداخلية السماح للأشخاص المقيمين في ألمانيا منذ عدة سنوات أن يصبحوا مواطنين بطريقة أسهل.

وبموجب مسودة القانون، سيتم منح الجنسية بعد الإقامة 5 سنوات في ألمانيا، بدلا من شرط الإقامة 8 سنوات الساري حاليا.

ويمكن تسريع العملية بحيث تكفي الإقامة 3 سنوات في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، إذا حقق المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو التزاما تطوعيا، أو كانت لديهم مهارات لغوية جيدة للغاية. كما يسمح التشريع أيضا بأن يحمل المواطنون جنسية مزدوجة.

ودافع الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، عن خططه لتعديل قانون الجنسية بعد تلقيه انتقادات من أحزاب المعارضة.