برنامج إنساني "الأكبر " في العالم.. الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع مبلغ قياسي للمساعدات الإنسانية في 2023

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس نداءً من أجل جمع 51.5 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وصرح مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث للصحافيين بأن "العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه على مستوى العالم.

وستحتاج الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى 51.5 مليار دولار العام المقبل لتمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفا في 68 دولة.

ومع ذلك، لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى جميع المحتاجين، إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم في المجموع إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليونا في 2022.

وقال غريفيث إن 339 مليون شخص "رقم ضخم ومحبط"، مبديا أسفه من أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت الذروة في أعقاب جائحة كوفيد-19 لم تتضاءل منذ ذلك الحين.

وقال إن "الجفاف والفيضانات القاتلة تسببا في الدمار.. من باكستان إلى القرن الأفريقي، والحرب في أوكرانيا حوّلت جزءا من أوروبا إلى ساحة معركة".

وأضاف أن "أكثر من 100 مليون شخص نزحوا في العالم"، مشيرا إلى أن كل هذا "يضاف إلى الدمار الذي ألحقه الوباء بالأكثر فقرا في العالم".