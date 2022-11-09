الصحة العالمية تزف خبرا "إيجابيا" عن كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية -اليوم الأربعاء- بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

ويمثّل هذا انخفاضًا بحوالي 90% عن حالات الوفاة في فبراير/شباط الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد-19 العام الحالي عند 75 ألفًا.

وأوضح تيدروس أنه بينما يعدّ ذلك تطورًا إيجابيًا، فإنه لا يزال العديد من الأشخاص يموتون أيضًا.

وأضاف أن "نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيًا يعدّ عددًا كبيرًا للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته".

وأشارت خبيرة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوفه إلى أن "كوفيد-19 لا يزال جائحة".

وتم تسجيل حوالي 2.1 مليون حالة عدوى جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 632.9 مليون إصابة حتى اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 633 مليونًا و364 ألفًا.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و602 ألف و887 وفاة.