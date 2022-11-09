اشترى البطاقة من بقال سوري.. أميركي يفوز بجائزة يانصيب بقيمة ملياري دولار

نجح شخص من ولاية كاليفورنيا في انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي التي بلغت قيمتها رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة.

وتجاوزت قيمة الجائزة ملياري دولار بعدما تراكم المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أحد من الفوز.

وبيعت البطاقة الفائزة في متجر يملكه رجل من أصل سوري في مدينة ألتادينا بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الشركة المنظمة لليانصيب أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب، وهي 10 و33 و41 و47 و56 و10 للرقم الإضافي "باوربول".

وفي تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء، أشارت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا بواسطة اليانصيب، لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعَت في "جوز سيرفيس سنتر" في ألتادينا، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد (سوري الأصل)، وحصل على عمولة بقيمة مليون دولار.

ويتعين على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلمها كاملة ولكن مقسطة على 30 قسطا خلال 29 عاما، أو دفعة واحدة، وفي هذه الحال لا يحصل سوى على 997.6 مليون دولار، وفقا لشركة "باوربول".

وحتى ليلة الاثنين لم ينتج عن 40 سحبا متتاليا أي فائز بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية إلى مبلغ مذهل يزيد على ملياري دولار.

ولم تكن فرصة الفوز بالجائزة تتعدى نسبة واحد على 292.2 مليونا، مع العلم -على سبيل المثال والمقارنة- أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، حسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.