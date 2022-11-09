صحيفة أميركية: طائرات إسرائيلية قصفت قافلة عربات في سوريا قادمة من العراق

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية عن مصادر أن طائرات إسرائيلية قصفت أمس الثلاثاء قافلة عربات في شرق سوريا قادمة من العراق.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 10 أشخاص وتدمير عربات يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية.

وكانت مصادر إعلامية سورية ذكرت أمس الثلاثاء أن غارة مصدرها "مجهول" استهدفت مقاتلين موالين لإيران على الحدود السورية العراقية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن القصف استهدف شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط في ريف البوكمال في شرق محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل وأميركا غارات على مناطق متفرقة بسوريا بدعوى أنها أهداف تعود لإيران أو لمليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.