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صحيفة أميركية: طائرات إسرائيلية قصفت قافلة عربات في سوريا قادمة من العراق

The Turkish-Syrian border crossing is seen in this undated still image taken from video made available by the Russian Defence Ministry in Moscow, Russia on December 2, 2015. Russia's defence ministry said on Wednesday it had proof that Turkish President Tayyip Erdogan and his family were benefiting from the illegal smuggling of oil from Islamic State-held territory in Syria and Iraq. At a briefing in Moscow, defence ministry officials displayed satellite images which they said showed columns of tanker trucks loading with oil at installations controlled by Islamic State in Syria and Iraq, and then crossing the border into neighbouring Turkey. REUTERS/Russian Defence Ministry/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.
مصادر إعلامية سورية ذكرت أن طيرانا مجهولا استهدف شاحنات أسلحة وصهاريج نفط مساء أمس الثلاثاء (رويترز)
9/11/2022-|آخر تحديث: 9/11/202211:48 PM (مكة المكرمة)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية عن مصادر أن طائرات إسرائيلية قصفت أمس الثلاثاء قافلة عربات في شرق سوريا قادمة من العراق.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 10 أشخاص وتدمير عربات يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية.

وكانت مصادر إعلامية سورية ذكرت أمس الثلاثاء أن غارة مصدرها "مجهول" استهدفت مقاتلين موالين لإيران على الحدود السورية العراقية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن القصف استهدف شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط في ريف البوكمال في شرق محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل وأميركا غارات على مناطق متفرقة بسوريا بدعوى أنها أهداف تعود لإيران أو لمليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام السوري.

المصدر : الجزيرة