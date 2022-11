روسيا تنفذ انسحابا "مفاجئا" من خيرسون وإعلان "غامض" عن زيارة مرتقبة لبوتين

أعلنت إيران الأربعاء استعدادها لدعم أي مبادرة أو دور لوضع حد للحرب في أوكرانيا، في حين كشفت موسكو عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا شرقي أوكرانيا.

في حين تسارعت التطورات الميدانية في خيرسون جنوب أوكرانيا، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي بدء سحب القوات الروسية من خيرسون إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وأبلغ أمين المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي علي شمخاني نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران استعداد إيران للمساهمة في "وضع حد" للحرب بين الروس والأوكرانيين.

وتأتي زيارة المسؤول الروسي في وقت تصاعدت فيه اتهامات كييف وحلفائها لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية، أبرزها منشآت الطاقة.

ونفت إيران مرارا إرسال أسلحة الى أي طرف "للاستخدام في الحرب"، لكنها أقرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي بتزويد روسيا بطائرات كهذه قبل بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وجدد شمخاني تأكيد دعم طهران "أي مبادرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا استنادا إلى الحوار"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية. وأكد استعداد بلاده "للاضطلاع بدور في وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا".

من جهته، أفاد مجلس الأمن الروسي في بيان بأن الطرفين "تبادلا وجهات النظر بشأن سلسلة من المشاكل الدولية خصوصا الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط".

من جانب آخر، قال مراسل وكالة الأناضول إن روسيا نفت تقارير تزعم حصولها على صواريخ من كوريا الشمالية، واتهمت واشنطن باختلاق أعذار لفرض عقوبات جديدة.

وفي تطور لافت، أعلن الناطق باسم الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إقليم دونباس الذي ضمته روسيا مؤخرا شرق أوكرانيا، لكن لا توجد حتى الآن خطط محددة لمثل هذه الزيارة، وفق الإعلان.

في السياق، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الكرملين أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف زار منطقة لوغانسك في شرق البلاد، التي ضمتها روسيا.

وأشرف بيسكوف على "برنامج تدريب لممثلي الصحافة والمكاتب الصحفية في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وكانت روسيا قد أعلنت ضم لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون بشرق أوكرانيا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن الوزير سيرغي شويغو، زار مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستمع لتقرير قائد القوات المشاركة في العملية سيرغي سوروفيكين.

ووفقا لمقطع مصور بثته الوزارة، يظهر القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين وهو يطلع شويغو على المستجدات بشأن وضع قوات بلاده. ووزع الوزير ميداليات على بعض أفراد القوات حسب ما أظهره الفيديو.

في غضون ذلك، تسارعت التطورات الميدانية في خيرسون جنوب أوكرانيا، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي بدء سحب القوات الروسية من خيرسون إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وقال شويغو على التلفزيون "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقر بأنه ليس قرارا "سهلا".

وبحسب الجنرال سوروفيكين، فإن روسيا تعيد تنظيم صفوفها على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو في جنوب مدينة خيرسون.

كما أكد نائب رئيس المجلس الإقليمي الأوكراني بخيرسون أن القوات الروسية فجرت كل الجسور على الجهة اليمنى من المدينة، مشيرا إلى أن الأعلام الروسية اختفت عن المباني الإدارية بمناطق سيطرة روسيا.

وفي أول تعليق أوكراني على هذا الانسحاب، نقلت رويترز عن مستشار بالرئاسة الأوكرانية قوله إنه "لا معنى للحديث عن انسحاب روسي ما دامت أعلامنا لا ترفرف على خيرسون، مضيفا أنه "ما زالت قوات روسية هناك".

وقبيل ذلك، نقلت رويترز عن وكالات روسية نبأ مقتل نائب حاكم منطقة خيرسون الموالي لروسيا في حادث سيارة.

