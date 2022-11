شاهد- رجل يرشق الملك تشارلز بـ3 بيضات في شمال إنجلترا

أوقفت الشرطة البريطانية رجلا رشق البيض في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارته إلى شمال إنجلترا، من دون أن يصيبه.

وأظهرت صور عرضتها قنوات التلفزيون البريطانية الملك وزوجته كاميلا يصافحان الموجودين في أحد شوارع يورك يوم الأربعاء، وسط ترحيب من البريطانيين الذين أتوا لملاقاتهما، في حين انطلقت 3 بيضات في اتجاههما وتكسرتا على بعد بضعة سنتيمترات منهما.

وقال الرجل الذي نفذ العملية قبيل توقيفه على يد الشرطة "هذا البلد بناه دم العبيد".

لكن أشخاصا كانوا في الموقع هتفوا بوجه المهاجم وقالوا له "عار عليك"، في حين هتف آخرون "حمى الله الملك".

ويجري الملك تشارلز (73 عاما) وزوجته زيارة إلى شمال إنجلترا، حيث يزيحان الستار عن تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية، هو الأول لها منذ وفاتها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

Protester who threw eggs @RoyalFamily taken away by police as King and Queen Consort welcomed in to @CityofYork and head to @York_Minster pic.twitter.com/SfjRI7CiAi

— YorkMix (@theyorkmix) November 9, 2022