أعلنت مجموعة "ميتا" المالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرّح أكثر من 11 ألفا من الموظفين لديها، في ما عدّته "أصعب التغييرات في تاريخها"، وفق ما قاله رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ اليوم الأربعاء.

ولفت زوكربيرغ إلى أن هذه التسريحات تطول 13% من القوى العاملة في "ميتا"، وستؤثر على مختبر الأبحاث فيها الذي يركّز على ميتافيرس، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها إنستغرام وفيسبوك وواتساب.

ويشهد مجال التكنولوجيا حاليًا ركودًا خطيرًا؛ إذ أعلنت عدة شركات كبيرة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديها، مثل إعلان المالك الجديد لمنصة تويتر إيلون ماسك الأسبوع الماضي تسريح 50% من موظفي الشركة.

وقال زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي ميتا "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا".

وأضاف "أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر" بهذه القرارات.

وتعاني عدة منصات مدعومة بالإعلانات -مثل فيسبوك وغوغل- من تخفيضات ميزانية المعلنين في ظل معاناتهم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال زوكربيرغ إنه كان يتوقع استمرار الطفرة في التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19، وأضاف "لكنني أخطأت في تقديري، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".

وانخفضت أرباح "ميتا" إلى 4.4 مليارات دولار في الربع الماضي من العام الجاري، أي بتراجع 52% على أساس سنوي.